بتهمة الرشوة.. السجن 6 أعوام بحق برلماني عراقي حالي

أصدرت محمكمة عراقية، حكمًا بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، حسبما أعلنت هيئة النزاهة في العراق.



وذكرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية.



وأشارت هيئة النزاهة العراقية، إلى إصدار المحكمة حكما حضوريا بالسجن مدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية".



وأضافت أن "قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم"، مبينا أن "عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغًا يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره 150.000 دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".

