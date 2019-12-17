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ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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انتابات الحيرة المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قبل مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويستقبل برشلونة مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو غريمه ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن فالفيردي قرر بالفعل تشكيل فريقه أمام ريال مدريد لكنه يبقى حائرًا بين لاعبين فقط.

صحيفة "السبورت" أشارت إلى أن فالفيردي محتار بين سيميدو وسيرجيو بوسكيتس ومن سيقود منهما الجبهة اليمنى في مباراة الغد.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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