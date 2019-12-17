ننشر إيرادات الفيلم الهندي Mardaani 2 في اليوم الرابع من عرضه



الفيلم الهندي Mardaani 2 هو من بطولة راني موخرجي، هو فيلم دراما شرطيّة تلعب فيها راني دور ضابط شرطة مصممة على القبض على قاتل متسلسل في مدينة كوتا.



يقوم فيلم Mardaani 2 بعمل ثابت في شباك التذاكر، وهو من إخراج جوبي بوثران، أداء الفيلم أفضل من آخر إصدارين ل راني في فيلم Hichki 2018 وفيلم Mardaani 2014.



طُرح فيلم Mardaani 2 في 13 ديسمبر، وافتتح بمبلغ جيد قدره 38 مليون روبية، ومع ذلك فقد تحسن أداؤه في عطلة نهاية الأسبوع وحصل على 65.5 مليون روبية و78 مليون روبية يومي السبت والأحد.



يرجع الفضل في تقرير شباك التذاكر المُحسن للفيلم، إلى المراجعات الإيجابية والكلام القوي، قدمت راني أداءً رائًا في الفيلم، التي تلعب دور ضابط الشرطة شيفاني شيفاجي روي، وهي في مهمة لإلقاء القبض على قاتل متسلسل، الذي يخطف ويغتصب ثم يقتل بوحشية الفتيات الصغيرات في مدينة كوتا، راجستان.



حول أداء راني موخرجي في Mardaani 2، كتبت نايريتا موخرجي من موقع India Today: "ربما تملك راني موخرجي قوة أكبر وأقوى بيت إنتاج في الهند، ولكن مع كل أداء، فإنها تثبت أنها لا تعتبر ذلك أمرًا مسلمًا به، وفي Mardaani 2، أسكت مرة أخرى المتشائمين، إن وجدوا".



وفي معرض الحديث عن الشرير في الفيلم الذي لعبه فيشال جيثوا، كتبت نايريتا: "فيشال جيثوا يحبس أنفاسك ــ كأنك تنظر إلى الخوف متجسدًا، وهو في بعض الأماكن أكثر سطوة من راني، على الرغم من أن كلتا الشخصيات مكتوبة بنفس القدر من القوة، فالفيلم بكامله مكتوف على هذين الشخصين، وفي حين ان شخصيات اخرى متوفرة للتأييد، فإن الممثلين لا يتسع لهم المجال ليفعلوا اكثر من ذلك".



وقبل إطلاق الفيلم، حظى أيضًا بنصيبه من الجدال، وبعد يوم من إطلاق التريلر احتج سكان كوتا على الفيلم، يتمركز الفيلم في المدينة، والذي يحظى بشعبية كبيرة كمركز تدريب للفحوصات الهندسية والطبية المختلفة، وقال المتظاهرون إن الفيلم يعرض مدينتهم في ضوء سيء، ولتسجيل احتجاجهم، التقى بعض أعضاء مختلف المجموعات التجارية والاجتماعية ب لوك سابها رئيس مجلس النواب أوم بيرلا، وهو أيضًا عضو في البرلمان من كوتا.



بعد الاحتجاجات، اعتذر مخرج Mardaai 2 لسكان كوتا وأكد لهم أن الفيلم لا يعرض المدينة في صورة سيئة.

