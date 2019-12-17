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ميسي يبريء زيدان ويؤكد: الكلاسيكو أسهل في ريال مدريد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:02 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صعوبة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

 

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " عندما نلعب في سانتياجو برنابيو معقل الريال تكون هناك العديد من المساحات لأن المنافس يهاجمنا بشكل أكبر أما في كامب نو فإنهم يلعبون بشكل مختلف، حيث يظلون في الخلف قليلًا، ويحدث تقارب بين الخطوط مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لأن الفريق به لاعبون أصحاب سرعة في الخط الأمامي.. في كامب نو تصبح المباراة أكثر تعقيدًا ومغلقة بشكل أكبر".

 

ودافع ميسي عن زيدان قائلًا: "الانتقادات أمر مدهش، لكن من مارس كرة القدم لفترة طويلة، وخصوصًا في الأندية الكبيرة، يعرف أن هذا طبيعي، لأن الناس ينسون بسرعة ما تم تحقيقه، ويطالبون بإنجازات جديدة فعندما عاد زيدان كان يعلم بالتأكيد أن فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات لم يعد مهمًا وأن الجماهير ستطلب منه المزيد كما فعلت في يومه الأول لكنه تعايش مع الضغوط

 

وأكد ميسي أن إدين هازارد لا يمكمن تعويض كريستيانو رونالدو في ريال مدريد قائلًا: "إنه يملك الكثير من الجودة ويعد لاعبًا مختلفًا ويمكنه ازعاج الدفاع.. كما أنه من الصعب جدًا تعويض كريستيانو لكن إيدين لاعب رائع ومع ذلك لا يعوض رونالدو".

 

 

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