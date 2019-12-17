الطالع الفلكى الثّلاثَاء 17/12/2019.. إسْتِجْلابْ النِّعْمَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 8 كهيك قبطى ، 17 كانُون أوّل رُومى، 20 رَبيعٍ الثّانى ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- مالك ياصالح؟ (إبنى تعبان شويّة)-طب خلّى شفيئ يبعتلك الدكتور بتاعى حالاً، خُد دول عشانك، روح خلّيك جنبه. (عمر الشريف من فيلم سيّدة القصر-1958)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مع بداية فصل الشتاء

والإنقلاب الشتوى تتزايد ساعات الليل فى مُواجهة ساعات النهار لذلك تقوم الثقافات المُختلفة بتكريس إحتفالات ومُناسبات لتعضيد ومُؤازَرَة قوى النور فى مواجهة قوى الظلام عن طريق إشعال المصابيح أو الشموع

مهرجان سَامْهَايْن فى الحضارة السلتية الأيرلنديّة .(31 أكتوبر، 1 نوفمبر)

مهرجان ساتورناليا فى الثقافة الرّومانية.(17 ديسمبر)

مهرجان ديفالى ضِيَاء فى الثقافة الهنديّة.(27 أكتوبر لهذا العام)

مهرجان مصابيح الأيام السبعة فى الثقافة الفرعونيّة. (حسب التقويم النجمى القبطى فى 15 هاتور)

مهرجان النوروالمصابيح فى التّيبيت (9 مارس 2020 يُعرف بإسم مصابيح الزّبدة لأنها تُضاء من زبدة الأبقار)

*سَاتُورْنْ نَالْيَا ، 17 ديسمبر

مهرجان رُومانى قديم مُكرّس للإحتفال بزُحل وتمتدّ الإحتفالات حتى 23 ديسمبر حيث تشيع الأجواء الكرنفالية فى المُجتمع الرّومانى ويُسمح بألعاب المقامرة ويقوم الأسياد بمدّ الموائد والقيام بخدمة عبيدهم على سبيل تكريم الأفراد المُمَثلين لزحل من العبيد والخدم،ففى هذه الأيام تزيد ساعات الليل المُمَثّلة للخَدَم والعبيد-زُحل وتقل ساعات النهارالمُمَثّلة للأسياد والأعيان وأصحاب الثروة-الشمس وبالتالى يُفضّل الأسياد خدمة العبيد فى هذا التوقيت ولو لأسبوع واحد فقط فى السنة.





فى الثّقافة الرّومانية القديمة فزحل كان المسئول عن الزّراعة وخلال العصر الذهبى للبشريّة قام زحل بإمداد سكان الأرض بالثمار دون الحاجة من الإنسان لأن يزرع ويقلع ويبذر ويحصد، فكان الإنسان يحصل على الثمار من الطبيعة بالمجّان كما فى الجُزر المَدَارِيّة العذراء حيث تنمو الفواكه على الأشجار بطريقة ربّانيّة دون تدخل البشر، وبسبب شرور البشر صَدَر الأمر الإلهى للجندى زحل بالإمتناع عن مساعدة البشر وأنه منذ اللحظة يتوجّب عليهم الزّراعة و العمل بأيديهم أن أرادو الطعام، هذا الإحتفال بمثابة رغبة فى إسترجاع النّعمة التى زالت من وجوه البشر بسبب آثامهم من خلال الإحسان إلى الفقراء والمُحتاجين.









زحل يُمثّل الرغبة فى نور الحكمة من وسط الظلمة لذلك يتم إشعال الشموع طوال هذا الإحتفال حتى تنتهى أطول الأيام ليلاً عندما تكون الشمس فى أضعف نقطة لها 21 ديسمبر لتتم ولادة الشمس فى يوم 25 ديسمبر لتبدأ رحلتها تجاه الربيع ،إحتفال ساتورناليا زحل إستمرت شعبيته فى القرنيْن الثّالث والرّابع الميلادى حتى بعد إنتهاء الدّيانة الرّومانيّة القديمة، على الرّغم من صعوبة تحديد بدء وإنتهاء الأعياد الرّومانية القديمة إلا أنه أمكن التعرّف عليها عن طريق كتابات مُؤرخ لاتينى إسمه ماكروبوس وكتاباته هى المصدر الرئيسى لتعريفنا على أعياد تلك الحضارات البائدة وثقافاتها.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما بادرت بالتصدّق على فقير للشعور بالرضا عن نفسك، الإحسان على فقير أو محتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج الثور: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الجوزاء: قد تقوم بنشاط إجتماعى مُميّز للصلح بين متخاصمين من أفراد العائلة، وقد تكون أنت نفسك أحد المتخاصمين، الصّلح خير.





برج السّرطان: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج الأسد: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج العذراء : قد تجد نفسك بؤرة إهتمام أو محطّ أنظار الآخرين،إحرص على أن تكون قدوة طيبة سواءً فى العمل أو المنزل.





برج الميزان: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج العقرب: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج القوس: كنوع من التغيير قم بفحص الحالة الصحيّة والدّراسيّة لأطفالك، إن لم تكن لديك أسرة فقم بفحص حالتك الصحيّة أو الإبتعاد عن مصادر الأمراض.





برج الجدى: يومٌ مُناسب لحصد أكبر قدر مُمكن من التحصيل العلمى ،تركيزك مرتفع لكن لايمنع أن تقوم بفحص مستندات عملك مرّتيْن قبل أن تنتهى منها.





برج الدّلو: العاملون بمجال الفن أوالموضة وكل مايتعلق بالأناقة و العطور و الفنون يحصدون تقدّماً ملموساً بمشيئة الله تَعَالى، إشتَرِ سلعة غالية لكن مفيدة.





برج الحوت: فرص واردة لعمل إضافى فافحصها بعناية، تمهّل فى إختياراتك ، تضع الإحسان فى أيدى الفقراء اليوم شكراً لله تَعَالى على مكاسبك.