8 قتلى و149 مصابا حصيلة ضحايا زلزال الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع يوم الأحد الماضي، إلى 8 قتلى و149 مصابا.

وذكرت السفارة الروسية في الفلبين، أنه لم يصب أي من الرعايا الروس نتيجة للزلزال.

وقد شهدت الفلبين، يوم الأحد الماضي، زلزالًا بقوة 6.8 درجة على مقياس "ريختر"، على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي قرية ماغسايساي، وعمق 28.2 كم.

وتضرب الزلازل الفلبين، باستمرار، بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزالياً، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.