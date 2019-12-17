اعتقال 200 شخص للاشتباه بصلتهم بجماعة جولن في تركيا

أعلن مكتب المدعي العام في تركيا، اليوم الثلاثاء، اعتقال 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة فتح الله جولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016.

وبحسب قناة العربية، أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهًا بهم اتهموا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفّرة الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.

واشتبهت السلطات التركية، في 18 شخصًا بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.

كما أعلنت السلطات التركية اعتقال 171 شخصًا حتى الآن في أنقرة وعشرة آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر الذي لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وتم اعتقال عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن الذي تشير أنقرة إلى أنه أمر بتنفيذ محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان. وينفي غولن أي صلة له بالمحاولة.

ومنذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات أو علّقت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بجولن.