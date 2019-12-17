تطور جديد في علاج مؤمن زكريا

أنهى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل السفر للخضوع وتلقي العلاج بسبب معاناته مرض ضمور العضلات.





ومن المُنتظر أن يسافر زكريا، إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة أحد المتخصصين حيث من المتوقع أن يخضع للحقن أربع مرات، قبل عودته مرة أخرى للقاهرة للخضوع لبرنامج تأهيلي.





وكان مؤمن زكريا لاعب الأهلي كشف مؤخرًا عن آخر مستجدات إصابته وبرنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.





وقال مؤمن زكريا عبر تصريحات إعلامية في وقت سابق: "أسير على برنامج العلاج الطبيعي قبل السفر، وأخوض برنامج تأهيلي من أجل العودة للملاعب".





وتحدث مؤمن على موقف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلاً: "أشكر تركي آل الشيخ الذي لم يتأخر عني مُطلقًا وحجز لي المستشفى والطبيب في أمريكا وأنتظر التأشيرة لأسافر".





وكان تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن تقدمه لمساعدة مؤمن زكريا وحجز طبيب في أمريكا لفحص اللاعب ومعرفة تفاصيل إصابته.





وأوضح مسؤولو النادي الأهلي حقيقة الاستغناء عن خدمات اللاعب بالفترة الحالية وعدم تحمل نفقات علاجه، بعدما فجر الإعلامي "هاني حتحوت" في وقت سابق، مؤكدًا أن الأهلي أرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله، معلنًا عدم تحمله أي نفقات خلال فترة علاجه.





وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمكن وصفه سوى بأنها إشاعة سخيفة.





وأضاف المصدر: "مؤمن زكريا غير مقيد بالفريق ومجلس الأهلي يتحمل نفقات علاجه بالكامل، واللاعب نفسه يعلم أنه ليس في الأهلي بالوقت الحالي.. كيف سيمارس الكرة أو يكون على ذمة النادي وهو يتلقى العلاج".





وتابع: "في بداية أي موسم كروي إذا تعرض لاعب في أي فريق لإصابة طويلة، يتم رفع اسمه من القائمة بشكل مؤقت، وهذا لا يعني بالضرورة رحيله ولكن لاستغلال مكانه في القائمة".





واختتم المصدر: "رفع اسم مؤمن زكريا هو مجرد إجراء روتيني وطبيعي، وليس إجبارًا على رحيله لأن الأهلي يتمسك بأبنائه، وخروجه عن القائمة كان بعلم الجميع، فلماذا التحدث في هذا الوقت تحديدًا؟ أعتقد لا اللاعب ولا مجلس الإدارة ينشغل بكل هذه الكلمات".



