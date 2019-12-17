Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطور جديد في علاج مؤمن زكريا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
Advertisements
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد الصو
Advertisements
أنهى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل السفر للخضوع وتلقي العلاج بسبب معاناته مرض ضمور العضلات.

ومن المُنتظر أن يسافر زكريا، إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة أحد المتخصصين حيث من المتوقع أن يخضع للحقن أربع مرات، قبل عودته مرة أخرى للقاهرة للخضوع لبرنامج تأهيلي.

وكان مؤمن زكريا لاعب الأهلي كشف مؤخرًا عن آخر مستجدات إصابته وبرنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وقال مؤمن زكريا عبر تصريحات إعلامية في وقت سابق: "أسير على برنامج العلاج الطبيعي قبل السفر، وأخوض برنامج تأهيلي من أجل العودة للملاعب".

وتحدث مؤمن على موقف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلاً: "أشكر تركي آل الشيخ الذي لم يتأخر عني مُطلقًا وحجز لي المستشفى والطبيب في أمريكا وأنتظر التأشيرة لأسافر".

وكان تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن تقدمه لمساعدة مؤمن زكريا وحجز طبيب في أمريكا لفحص اللاعب ومعرفة تفاصيل إصابته.

وأوضح مسؤولو النادي الأهلي حقيقة الاستغناء عن خدمات اللاعب بالفترة الحالية وعدم تحمل نفقات علاجه، بعدما فجر الإعلامي "هاني حتحوت" في وقت سابق، مؤكدًا أن الأهلي أرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله، معلنًا عدم تحمله أي نفقات خلال فترة علاجه.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمكن وصفه سوى بأنها إشاعة سخيفة.

وأضاف المصدر: "مؤمن زكريا غير مقيد بالفريق ومجلس الأهلي يتحمل نفقات علاجه بالكامل، واللاعب نفسه يعلم أنه ليس في الأهلي بالوقت الحالي.. كيف سيمارس الكرة أو يكون على ذمة النادي وهو يتلقى العلاج".

وتابع: "في بداية أي موسم كروي إذا تعرض لاعب في أي فريق لإصابة طويلة، يتم رفع اسمه من القائمة بشكل مؤقت، وهذا لا يعني بالضرورة رحيله ولكن لاستغلال مكانه في القائمة".

واختتم المصدر: "رفع اسم مؤمن زكريا هو مجرد إجراء روتيني وطبيعي، وليس إجبارًا على رحيله لأن الأهلي يتمسك بأبنائه، وخروجه عن القائمة كان بعلم الجميع، فلماذا التحدث في هذا الوقت تحديدًا؟ أعتقد لا اللاعب ولا مجلس الإدارة ينشغل بكل هذه الكلمات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء الخميس المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي مؤمن زكريا علاج مؤمن زكريا الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر مستجدات حالة مؤمن زكريا الصحية.. وموقفه من مساعدة تركي آل الشيخ

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

نكشف حقيقة تهرب الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

سر إرسال الأهلي لاستغناء مؤمن زكريا على منزله

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:22 ص

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status