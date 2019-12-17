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قبل مباراة الزمالك.. رسالة نارية من رئيس سموحة إلى لجنة الحكام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
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فرج عامر
فرج عامر
علي نبوي
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وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الحكام رسالة قوية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور.

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أؤيد تشديد العقوبات في الاعتراض علي التحكيم أو اي تجاوز في حق الحكام ولكن بشرط ان نعدل اولا (اعدلوا ثم حاسبوا)".

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضخها هذا الموسم حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 أخرين وخسر في مباراة وحيدة كانت على يد الأهلي.

ويستعد سموحة لمواجهة مضيفه الزمالك مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

لجنة الحكام فرج عامر سموحة الزمالك الدوري المصري

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