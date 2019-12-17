حبس عامل قتل طليقته بالعاشر

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بالشرقية، برئاسة أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقاتح لقيامه بالتخلص من طليقته قتلا بإصابتها بطعنة بالرقبة.





وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثاني العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ي ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحي 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار.



