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حبس عامل قتل طليقته بالعاشر
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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إسلام علي
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قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بالشرقية، برئاسة أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقاتح لقيامه بالتخلص من طليقته قتلا بإصابتها بطعنة بالرقبة.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثاني العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ي ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحي 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار.
وتوجهت قوة من قسم ثاني العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بإرتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثاني وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين.
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