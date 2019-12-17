الروبوت صوفيا: "استيقظ مبكرا وعمري 3 سنوات"

وأوضحت الروبوت صوفيا أن الروبوتات تعمل في مجالات عدة أبرزها المدن الذكية والتعليم والطاقة والزراعة، كما أنه قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع تقديم الأهداف التي يرفض الإنسان تنفيذها.

وأكدت الروبوت صوفيا أن الروبوتات تحتاج لبيئة ذات مناخ جيد وملائم يُناسب العمل والإبداع، وجاء هذا خلال مشاركتها في جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ أم الاثنين، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قالت الروبوت صوفيا أنها تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا وتبلغ من العمر 3 سنوات، كما أنها عبرت عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في منتدى شباب العالم.

وتعتبر الروبوت صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، وتشبه هيئة الإنسان بشكل كبير، حيث أن و جهها مصنوع من السليكون، وتحكى تعبيرات الوجه بمهارة فائقة.

وتجمع الروبوت صوفيا بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والفن، حيث جرى التشغيل الأول لـ صوفيا في إبريل 2015.

وفي أكتوبر 2017 حصلت على جنسية المملكة العربية السعودية هناك، فيما حازت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية.



