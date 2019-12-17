مصطفى خاطر ضيف شرف محمد ثروت في فيلمه "حضور وانصراف"

"حضور وانصراف" بطولة كلا من أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدي.





على صعيد أخر، انتهى مصطفى خاطر، من تصوير فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم الفنانه هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، ومعتصم النهار، وأروي جودة، وباسم سمره.

ويذكر أن آخر أعمال مصطفي خاطر، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومريم نور الدين، وهبة مجدي، ومحمد أنور.







