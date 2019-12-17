Advertisements
Advertisements
Advertisements

محكمة باكستانية تصدر حكما بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
برويز مشرف
برويز مشرف
وكالات
Advertisements
قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.

وشكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، ومراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وبدأ القضاء الباكستاني، محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، حسبما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية.

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محكمة باكستانية برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق إعدام الرئيس السابق

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 8 ساعات

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف بعد عودته إلى البلاد

"بكرى" للإخوان الهاربين: "مصر هتجرجركم وهتجبكم فى يوم من الأيام"

"مشرف" يحذر رئيس الوزراء الباكستاني من أي "سوء تصرف" ضد الهند

وزير باكستانى: إسرائيل هي العدو رقم واحد في باكستان

المحكمة العليا في باكستان تأمر برويز مشرف بالمثول أو فقدان حقوقه

الرئيس الباكستاني السابق أمام القضاء بتهمة الفساد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status