محكمة باكستانية تصدر حكما بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.



وشكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، ومراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.



وبدأ القضاء الباكستاني، محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، حسبما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية.



وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.



