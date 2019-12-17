التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين برشلونة وضيفه ريال مدريد مساء غد الأربعاء.



ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".



واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض مباراة الغد أمام ريال مدريد والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-



حراسة المرمى : تير شتيجين



خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو "سيميدو" - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا



خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكيتيتش



خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.



كما استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه لمواجهة الغد أمام برشلونة، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-



حراسة المرمى : كورتوا



خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي



خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - إيسكو



خط الهجوم : رودريجو - كريم بنزيمة