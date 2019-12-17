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"جربت كل الأدوية".. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه ورسالة هامة للجماهير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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رامي جمال
رامي جمال
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كشف المطرب رامي جمال، عن أسباب ظهور آثار مرض البهاق، على وجهه، بعد مرور 4 سنوات، من تاريخ إصابته بالمرض، خلال مداخلة هاتفية له، لبرنامج "حكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

رامي جمال يتحدث عن مرضه

وقال رامي جمال، إن مرض البهاق أصابه منذ 4 سنوات، ولم يلحظه أحد، وظهر فجأة على وجهه، بعدما أوقف تناول أدوية "الكورتيزون"، التي منعت عنه.

الأدوية التي "جربها" رامي جمال

وأوضح الفنان رامي جمال، أنه تلقى عروضاً علاجية كثيرة، من أطباء، بمختلف البلاد، لمواجهة "البهاق"، ولكنه لم تجدي معه، وتابع: "جربت كل الأدوية".

رامي جمال: كرم ربنا أكبر مما أتخيل

وأكد رامي جمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"،على الدعم الكبير الذي شاهده من كل الناس، مضيفاً:"كل الناس دعمونى، مش الزملاء فقط، وكرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل".

رامي جمال يوجه رسالة للجماهير

واختتم تصريحاته الهاتفية، قائلاً: "الطاقة اللى أخدتها من دعم كل البشر اللى ربنا كرمنى بيهم تخلينى مش فارق معايا، وأول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل لو ينفع أحضن كل واحد، لا حاطط على إيدى حاجة ولا وشى، وسايب المصورين بيصوروا عادى، والحمد لله".

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