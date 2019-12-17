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كوتينهو يثير أزمة في برشلونة بسبب بايرن ميونيخ

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
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كوتينهو
كوتينهو
الفجر الرياضي
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يريد نادي بايرن ميونيخ الألماني الحصول على خدمات النجم البرازيلي فليب كوتينهو  بشكل دائم ، والذي يلعب لصفوفه على سيبل الاعارة لمدة موسم.

خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، فاز بايرن بسباق متنازع عليه لتأمين صفقة قرض لمدة موسم للاعب خط وسط برشلونة.

منذ وصوله قبل بدء الموسم ، ساهم كوتينهو بسبعة أهداف وسبع تمريرات من 19 مباراة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

بعد أن تألق البرازيلي مع فيردر بريمن يوم السبت ، نقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن زميله ديفيد ألابا قوله: "إذا شاهدت المباراة اليوم ، فعلينا أن نشتريه ، أليس كذلك؟"

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي: "كان من الرائع كيف فعل ذلك اليوم. نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين. أنا سعيد حقًا لأنه أظهر ما يمكنه القيام به."

ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كان بايرن لديه الأموال اللازمة للتوقيع على كوتينهو ، الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.
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كوتينهو برشلونة دوري ابطال اوروبا برشلونة

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