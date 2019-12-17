Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
Advertisements

يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف الدوري الإسباني.

 

ويعود الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي لكتيبة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في الكلاسيكو

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

 

حراسة المرمى: كورتوا

 

خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

 

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي

 

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 12 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status