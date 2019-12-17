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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
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الفجر الرياضي
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يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف الدوري الإسباني.
ويعود الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي لكتيبة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في الكلاسيكو
تشكيل ريال مدريد
المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.
خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي
خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة،
بالتساوي مع برشلونة المتصدر.
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