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هازارد يتخلى عن العكازين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
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هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
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دخل إيدن هازارد لاعب ريال مدريدل ملعب سانتياجو برنابيو لحضور عشاء عيد الميلاد ويعرج أثناء سيره، بعد جلسة تدريب صباحية مكثفة في صالة ألعاب القوى، حيث يتعافى من إصابته في الكاحل الأيمن من أجل لحاقه بكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في يناير حيث يتدرب هازارد في المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد بكل قوة.

 

أكد الريال ذلك عن طريق نشر مجموعة من الصور يظهر فيها اللاعب الدولي البلجيكي يتمرن، وبدا فور وصوله إلى سانتياجو برنابيو، تبين أن هازارد تخلى عن العكازين الذين كانا يرافقانه منذ 26 نوفمبر الماضي، حين سقط مصاباً في مواجهة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان إثر تدخل عنيف من مونيير.

 

 وغاب هازارد بالفعل عن أربع مباريات حتى الآن بسبب الإصابة، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو في كامب نو.

 

وكذلك عن آخر مباريات ريال مدريد في 2019 أمام أتلتيك بلباو. ويعلق الجهاز الفني آمالا على عودة هازارد بحلول الثامن من الشهر المقبل حين يبدأ الميرينجي خوض كأس السوبر الإسباني في مواجهة فالنسيا.

 

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هازارد فالنسيا ريال مدريد السوبر الاسباني الدوري الاسباني

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