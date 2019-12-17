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مقتل 10 مدنيين بانفجار لغم في أفغانستان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
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انفجار لغم
انفجار لغم
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 مدنيين بانفجار لغم زرعه عناصر حركة طالبان بولاية خوست، جنوب شرقي البلاد.

 

وقالت الداخلية الأفغانية، في بليان نشرته قناة "1 تي في"، إن "لغما زرعه إرهابيو طالبان بحي عليشير انفجر حوالي الساعة الخامسة صباحا، مخلفا 10 قتلى من المدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتين".

 

ويذكر أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور مراسم جنازة في ولاية لوغار.

 

والجمعة الماضية، قتل 23 جنديا أفغانيا، في هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية غزنة وسط البلاد، تبنته حركة "طالبان".

 

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصدر محلي، قوله إن ما لا يقل عن 23 من أفراد الجيش لقوا مصرعهم في هجوم شنته مجموعة من حركة "طالبان" في مقاطعة كاراباخ في مقاطعة غزنة الوسطى مساء الجمعة.

 

في حين نقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، قوله إن تسعة من أفراد الجيش المحلي قتلوا في الهجوم.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل 10 مدنيين انفجار لغم افغانستان

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