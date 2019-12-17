Advertisements
Advertisements
Advertisements

استطلاع: شعبية ترامب في أعلى مستوياتها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

وصلت شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أعلى مستوياتها، رغم التحقيق الذي يجريه الكونجرس ضده لغرض عزله، حسبما  أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك".

 

وبحسب الاستطلاع، أعرب 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع عن رضائهم على العمل الذي يقوم به ترامب، مقبل 52% أعربوا عن عدم رضائهم.

 

وتعكس نتائج الاستطلاع، رأي الشارع الأمريكي في اقتصاد بلادهم، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد تحسن، ونسبة البطالة تقلصت.

 

ووفقًا للمحللون والمراقبون، مثلت نسبة أنصار الحزب الجمهوري الذي أعربوا عن رضائهم عن ترامب 92%، فيما أعرب 94% من أنصار الحزب الديمقراطي عن عدم رضائهم.

 

كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محللون ومراقبون شعبية ترامب ترامب استطلاع للرأي

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 12 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء.. أمطار وسحب ورياح

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

استطلاع: نصف الأمريكيون يرون ترامب عنصريا

استطلاع: 60% من نساء أمريكا لن يصوتن لترامب فى انتخابات 2020

استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون عزل ترامب

ارتفاع شعبية ترامب بين الجمهوريين بعد تغريدته العنصرية ضد نائبات ديموقراطيات

وسائل إعلام أمريكية: زوج مرشحة سابقة للرئاسة يطلب الطلاق

شعبيته في النازل.. خبراء يكشفون سبب انخفاض شعبية ترامب وتأثيرها

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status