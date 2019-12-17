استطلاع: شعبية ترامب في أعلى مستوياتها

وصلت شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أعلى مستوياتها، رغم التحقيق الذي يجريه الكونجرس ضده لغرض عزله، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك".

وبحسب الاستطلاع، أعرب 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع عن رضائهم على العمل الذي يقوم به ترامب، مقبل 52% أعربوا عن عدم رضائهم.

وتعكس نتائج الاستطلاع، رأي الشارع الأمريكي في اقتصاد بلادهم، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد تحسن، ونسبة البطالة تقلصت.

ووفقًا للمحللون والمراقبون، مثلت نسبة أنصار الحزب الجمهوري الذي أعربوا عن رضائهم عن ترامب 92%، فيما أعرب 94% من أنصار الحزب الديمقراطي عن عدم رضائهم.

كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.