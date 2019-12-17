يسرا تعود بـ"صاحب المقام".. 21 يناير المقبل في جميع دور العرض

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "صاحب المقام " بطولة الفنانة يسرا طرحه بجميع دور العرض السينمائية، يوم 21 يناير المقبل بعد الانتهاء من تصويره الذى استغرق أكثر من 7 أشهر، حيث احتفل أبطال الفيلم الشهر الماضى بتصوير آخر يوم.









وفيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم .



