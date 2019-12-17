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يسرا تعود بـ"صاحب المقام".. 21 يناير المقبل في جميع دور العرض

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "صاحب المقام " بطولة الفنانة يسرا طرحه بجميع دور العرض السينمائية، يوم 21 يناير المقبل بعد الانتهاء من تصويره الذى استغرق أكثر من 7 أشهر، حيث احتفل أبطال الفيلم الشهر الماضى بتصوير آخر يوم.


وفيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم .

وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012، وتجسد شخصية جديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه فى مشكلة كبيرة، ويبدأ مخرج العمل ماندو العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات.
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يسرا صاحب المقام

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