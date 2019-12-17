مي عمر تعلق على أزمات زوجها محمد سامي مع الفنانين (فيديو)

تحدثت الفنانة مي عمر، لأول مرة عن أسباب الأزمات التي توجة زوجها المخرج محمد سامي، أثناء تصوير اي عمل له، والذي تم وصفه "بتاع مشاكل".







وقالت الفنانة مي عمر، خلال لقائها في برنامج "It’s Show مع زوجها المخرج محمد سامي، "الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير "قائلة" أن زوجها مش بتاع مشاكل بالعكس بيحب شغله أوي، وبيخاف عليه أوي، ولما بيحس إن فيه حد بيعمل مجهود في الشغل بياخد دلع فظيع في اللوكيشن، ولما حد بيقصر بيضايق، لانه بيبقى عايز الحاجة معمولة مظبوطة أوي".











كانت بدأت منذ فترة أزمات بين المخرج محمد سامي، والفنانة نسرين امين، بعدما وصفها بممثلة درجة خامسة وأنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر.





إلى أنها هاجمت الفنانة نسرين امين، المخرج محمد سامي، قائلة" الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق) ...الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أى بلطجة أو قضايا مريبة".