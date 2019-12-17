تفاصيل الأزمة بين هيئة الإصلاح الزراعي ونادي سموحة (فيديو)



وقال "الفولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، إن نادي سموحة تقدم بطلب لشراء الأرض المقام علها والمملوكة للهيئة، لأنه كان يستخدمها بنظام حق انتفاع، مشيرا إلى أن النادي لم يدفع ثمن الأرض أو حتى يدقع مقابل حق الانتفاع.



وأوضح أن نادي سموحة، صادر بحقه حكم قضائي بانه مدين للهيئة بـ220 مليون جنيه حتى ديسمبر 2004، مضيفا أن إجمالي المديونية حتى الآن تتجاوز 2.8 مليار جنيه.



وأوضح أنه يحق لنادي سموحة تقسيط المبلغ المالي المستحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفى حال عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أنه يتم تحصيل كافة الرسوم الخاصة بالهيئة من الأندية الرياضية المنتفعة من أراضي هيئة الإصلاح الزراعي.



يذكر أن النائب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، كشف أن أرض النادي كانت تصل إلى 500 فدان، وتعرضت للسرقة حتى أصبحت 168 فدانا فقط، لافتًا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي لم تفكر في النادي إلا بعدما أصبح كيانا كبيرا ورائعا.



كشف الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تفاصيل الأزمة مع نادي سموحة، مؤكدا أن القضاء بجميع أحكامه يلزم جميع الجهات بدفع ثمن الأرض، أو قيمة الانتفاع للأراضي التى تقع تحت ولاية الهيئة.