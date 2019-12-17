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رامي جمال يكشف تطورات مرضه (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
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رامي جمال
رامي جمال
جرجس ميلاد
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كشف الفنان رامى جمال، تطورات إصابته بمرض البهاق، مشيرا إلى أن المرض بدأ يظهر له منذ 4 سنوات، وبعد أن تم منعه من الكورتيزون، بدأ يظهر بشكل أكبر.

وقال "جمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، إنه حينما بدأ المرض في الظهور بالوجه، بدأت اشعر بأن المرض أصبح عبئًا عليه وأنه كان يبحث عن تخبئته عند ظهوره في الحفلات، ولكن في النهاية أعلن عنه، موضحًا أن كثير من الأطباء عرضوا عليه عروض للعلاج، ولكنه جربها كلها.

وتابع:"كل الناس دعمونى، مش الزملاء فقط، وكرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل".

وأضاف: "الطاقة اللى أخدتها من دعم كل البشر اللى ربنا كرمنى بيهم تخلينى مش فارق معايا، وأول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل لو ينفع أحضن كل واحد، لا حاطط على إيدى حاجة ولا وشى، وسايب المصورين بيصوروا عادى، والحمد لله".

وكشف رامي جمال عن كواليس حفله مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن تامر حسني طلب أن توضع صورته مع رامي جمال في بوستر واحد رغم أنه الأقدم فنيًا.
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