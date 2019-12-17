"وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة".. زوجات دعمت أزوجها أخرهم رامي جمال

دائما المرأة هي دئمًا من تكون السبب الرئيسي، لدعم لزوجها ونجاحه والوقوف بجانبه، وتهون عليه من أزمات الحياة التي يعيشها، مها كانت صعوبتها، وبكلمات بسيطة وصفوا هذا الشعور الملائكي بجملة "وراء كل عظيم إمرأة عظيمة".





وهناك العديد من النجوم التي دائما تتحدث عن دور زوجاتهم في أن تكون حياتهم أفضل وأن ويصلوا إلى النجاحات، رغم كل الأزمات التي عشواها في الحياة.





وترصد بوابة الفجر الفني 3 سيدات كانت السبب في دعم أزواجهم الفنانين







رامي جمال وزوجته





تعرض الفنان رامي جمال، لإزمة نفسية صعبة الفترة الماضية، وذلك بسب إصابته بمرض جلدي خطير وهو"البهاق، والذي من الصعب علاجه، مما جعله في التفكير في اعتزال الغناء.





ولكن كانت لزوجة المطربة المعتزلة ناريمان، دور كبير في أن يتخطي كل المعاناه التي عاشها، دووعمها له بعد إعلان إصابته بـ"البهاق".





وكشف في أكثر من مرة، بأنها أكثر شخص يقوم بدعمه واتحملت الكثير من أجله، كما أنها تركت عملها كمطربة من أجل أن تتفرغ لحياتها الزوجية.







وكانت نشرت زوجة رامي جمال، منشور عبر حسابها "إنستجرام" يظهر في مدي دعمها لزوجها بعد إصابته بمرض البهاق، وكتبت "روح قلبى وأغلى حاجة في حياتي جوزي وسندي وصاحبي وحبيبي، وعانينا سوا أصعب مواقف وقدرنا نعديها، واحنا بنسند بعض، كل ابتلاء عارفة إنك قده، وكنت بشوفك قد ايه مؤمن وراضي، كنت بتديني 100 درس فى الإيمان بقضاء ربنا وبرضاك دايما وبكلمة الحمدلله اللي مبتفارقش لسانك، بحبك وهفضل طول عمرى بحبك واتعلم منك".





وأضافت" بالنسبة للناس اللي بتبعتلي إن دا أصل مني إنى واقفة جمبه مشكورين طبعا جدا عليها، بس هو أصلا مفيش حاجة الراجل زى الفل وزى القمر، وأنا ليا الشرف أنه اخترني أكون جمبه، وأتشرف به وبنجاحه، وشكرا ليكم ولحبكم ودعمكم اللى فرق جدا، وكان سبب في إن رامي يعدي من فترة الإحباط اللي كان بيمر بيها".



كما رد عليها رامي جمال" "أنا قلت كتير في حقك قبل كده، بس المرة دي هكتفي بإني أقولهم إنك (بنت أصول)".









كريم فهمي وزوجته







دائما يتحدث الفنان كريم فهمي، عن دعم زوجتة له، وأنها كانت سبب كبير في نجاحه ولو وجودها في حياته لم يكن يصل إلى كل ما هو عليه.









وهو لايترك فرصه إلا أن يتحدث عنها سوء عبر السوشيال ميديا، أو خلال لقاءات له في برامج،









وعندما طلب من كريم فهمي أن يتحدث عن زوجته خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، أكد على أن دقيقتين فقط للحديث عنها سوف يظلمها، فيكفي أنها تسانده دوماً وتحمل من على كاهله الكثير من المشاكل.













فاروق الفيشاوي وسمية الألفي







رغم المعاناة التي عشتها إلى أن الفنانة سُمية الألفي، دعمت طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في أثناء فترة صراعه مع مرض السرطان، الذي انهي حياته.





كان دائما تتوحد معه في فتر مرضه، رغم أنفصالها عنه، ولكنها كانت تحرص دائما على أن تسانده، رغم أنها كشفت بأنه خانها أكثر من مرة.