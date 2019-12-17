"مشاكل قطر.. وتحذير من التونة والنودلز".. أبرز أخبار "توك شو" الاثنين



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، كاشفا موقف مصر من المصالحة مع قطر.

رد حازم من السيسي على المصالحة مع قطر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، كاشفا موقف مصر من المصالحة مع قطر.



قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن الحضارة الفرعونية عندما كانت موجودة، كان العالم أجمع يعيش في الظلام، لافتًا إلى أن مصر هي عرفت العالم على الحب والجمال، مشيرا إلى أن شباب العالم أجمع يتحاور في منتدى شباب العالم، معقبًا: "لو دفعنا ملايين الدولارات، مش هنقدر نعمل دعاية لمصر مثل منتدى شباب العالم".



وكشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، حقيقة تسبب النودلز في الإصابة بالسرطان قائلًا: "أشك في وجود دراسات تثبت صحة هذا الأمر، لكن هناك جزء من الصحة في هذا الأمر، لذلك على المستهلك أن نرجع إلى الأنماط الغذائية القديمة من المنزل، لو هتقضي 14 ساعة بره بيتك خد ساندوتشات معاك مفيش مشكلة".



وأوضح خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن العمل في الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الفترة الأخيرة يحدث على قدم وساق، وتم الانتهاء من هذا الحي بنسبة 73%، وهذا يشمل الكماليات والمناطق الخضراء، ويأتي هذا استعدادًا لنقل 51 ألف موظف إلى هذا الحي في النصف الثاني العام المقبل 2020.



"حواس": "ملايين الدولارات مش هتعمل دعاية مثل منتدى شباب العالم"

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن الحضارة الفرعونية عندما كانت موجودة، كان العالم أجمع يعيش في الظلام، لافتًا إلى أن مصر هي عرفت العالم على الحب والجمال، مشيرا إلى أن شباب العالم أجمع يتحاور في منتدى شباب العالم، معقبًا: "لو دفعنا ملايين الدولارات، مش هنقدر نعمل دعاية لمصر مثل منتدى شباب العالم". أمراض خطيرة.. معهد التغذية يحذر من تناول "النودلز والتونة والكاتشب"

وكشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، حقيقة تسبب النودلز في الإصابة بالسرطان قائلًا: "أشك في وجود دراسات تثبت صحة هذا الأمر، لكن هناك جزء من الصحة في هذا الأمر، لذلك على المستهلك أن نرجع إلى الأنماط الغذائية القديمة من المنزل، لو هتقضي 14 ساعة بره بيتك خد ساندوتشات معاك مفيش مشكلة". العاصمة الإدارية: '15 متر' مساحة الموظف في الحي الحكومي (فيديو)

وأوضح خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن العمل في الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الفترة الأخيرة يحدث على قدم وساق، وتم الانتهاء من هذا الحي بنسبة 73%، وهذا يشمل الكماليات والمناطق الخضراء، ويأتي هذا استعدادًا لنقل 51 ألف موظف إلى هذا الحي في النصف الثاني العام المقبل 2020.







السيسي: لن نسمح لأي قوى بالسيطرة على السودان وليبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، موضحًا أن هناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، فهذا هو موقفنا الثابت.

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.