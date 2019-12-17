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"مشاكل قطر.. وتحذير من التونة والنودلز".. أبرز أخبار "توك شو" الاثنين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:49 ص
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تعبيرية
تعبيرية
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - رقية جمال - كساب احمد - جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

رد حازم من السيسي على المصالحة مع قطر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، كاشفا موقف مصر من المصالحة مع قطر.

"حواس": "ملايين الدولارات مش هتعمل دعاية مثل منتدى شباب العالم"
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن الحضارة الفرعونية عندما كانت موجودة، كان العالم أجمع يعيش في الظلام، لافتًا إلى أن مصر هي عرفت العالم على الحب والجمال، مشيرا إلى أن شباب العالم أجمع يتحاور في منتدى شباب العالم، معقبًا: "لو دفعنا ملايين الدولارات، مش هنقدر نعمل دعاية لمصر مثل منتدى شباب العالم".

أمراض خطيرة.. معهد التغذية يحذر من تناول "النودلز والتونة والكاتشب"
وكشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، حقيقة تسبب النودلز في الإصابة بالسرطان قائلًا: "أشك في وجود دراسات تثبت صحة هذا الأمر، لكن هناك جزء من الصحة في هذا الأمر، لذلك على المستهلك أن نرجع إلى الأنماط الغذائية القديمة من المنزل، لو هتقضي 14 ساعة بره بيتك خد ساندوتشات معاك مفيش مشكلة".

العاصمة الإدارية: '15 متر' مساحة الموظف في الحي الحكومي (فيديو)
وأوضح خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن العمل في الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الفترة الأخيرة يحدث على قدم وساق، وتم الانتهاء من هذا الحي بنسبة 73%، وهذا يشمل الكماليات والمناطق الخضراء، ويأتي هذا استعدادًا لنقل 51 ألف موظف إلى هذا الحي في النصف الثاني العام المقبل 2020.

عالم أثري يكشف مفاجأة عن الآثار المصرية
وكشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، أن مصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة، متابعًا: "لم نكتشف سوى 30% من آثارنا، وتبقى نحو 70 %".

البنك الدولي: الاقتصاد العربي في وضع لا يحسد عليه
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن الاقتصاد العربي في وضع لا يحسد عليه، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة تعاني من تراجع بالغ جعلها أقل من المؤشرات العالمية للنمو الاقتصادي، وهي متراجعة ايضًا.

التعليم: نستهدف غرس تجربة المدارس اليابانية في مصر
وعن المدارس اليبانية، صرح مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إنهم يستهدفون غرس المدارس اليابانية بداخل المجتمع المصري، موضحًا أن العمل بداخل المدارس اليابانية مختلف، والعلاقة بين المدير وفريق العمل بهذه المدارس مختلفة؛ لأن الكل يعمل سويًا.

وزير البترول يكشف انجازات القطاع خلال أخر 4 سنوات
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى يونيو 2013، حيث تعرضت مصر لعدم استقرار أمني واقتصادي، حيث أن عدم الاستقرار يؤدي إلى هروب الاستثمارات، كاشفا حجم الانجازات خلال الأربع سنوات الماضية.

أديب: تصريحات السيسي للإعلاميين "خطيرة"
وعلق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس السيسي خلال حواره مع عدد من الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن التصريحات قوية جدا، وهامة، وترقى للتصعيد الموجود في المنطقة.

السيسي: لن نسمح لأي قوى بالسيطرة على السودان وليبيا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، موضحًا أن هناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، فهذا هو موقفنا الثابت.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم معهد التغذية مساحة الموظف ليبيا النودلز الدكتور محمود محيي الدين 2020

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