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فيديو| مهدي بنعطية يحكي عن موقف لا يصدق مع كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قام مهدي بن عطية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بالكشف عن موقف له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.


رونالدو يطالب بن عطية بشئ غريب

وقال بن عطية في تصريحاته التليفزوينة: "لقد كنت انا ورونالدو على دكة البدلاء في احد المباريات لأن المدرب قام بالمداورة قبل أحد مبارياتنا بدوري أبطال أوروبا".


وتابع: "انتهت المباراة وذهبنا جميعا للحافلة وتفاجأت برونالدو يصرخ في قائلا إلى أين تذهب، لماذا لا تأتي معي إلى الصالة الرياضية لنقوم ببعض التمارين فنحن لم نبذل أي مجهود اليوم".


وواصل بن عطية: "تفاجأت كثيرا من طلب رونالدو قولت له لالا أفضل أن أذهب إلى المنزل وأشاهد التلفاز وانا مستلقي على السرير لماذا لا تذهب للمنزل انت أيضا وتقوم بتمارين أكثر غدا".


وأنهى مهدي بن عطية حديثه قائلا: "على الرغم من أننا كنا جميعا ذاهبين إلى المنزل لم يلتفت لنا رونالدو ووضع سماعاته وذهب ليقوم ببعض التمارين وقتها علمت أن هذا الرجل ضحى بجزء كبير جدا من حياته من اجل كرة القدم".


مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 22 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع هدف وحيد.


ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مهدي بن عطية رونالدو

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