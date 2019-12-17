Advertisements
Advertisements
Advertisements

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
Advertisements
حازم إمام
حازم إمام
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق، أن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، واحد من اأشرف الشخصيات الرياضية على الساحة وتاريخه الكروي يشهد له بهذا الأمر وأن اتهامه بـ"التفويت" عندما يواجه الفريق الأبيض، أمر لا يليق ويدل على تدني الأخلاق من قبل متهميه.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"طارق يحيى وطلائع الجيش يجب احترامهم، لاعبي الزمالك كانوا فاقدين التركيز بالمباراة".

وأضاف:" أقول لطارق يحيى لا تعتذر عن الفوز على الزمالك، لأن لا أحد يفهم كرة سيلومه، والزملكاوي الذي يلومه لا يفهم كرة ، «والأهلاوية اللي بيقولوا هيفوت الماتش مبيفهموش كورة».

وتابع:" أرى أن لاعبي الزمالك قالوا قبل المباراة أن الطلائع لم يحقق الفوز هذا الموسم فخاضوا المباراة «سايبين نفسهم» هذا تفسيري".

وأتم نجم منتخب مصر الأسبق حديثه بأن الطلائع كان أفضل من الزمالك وأراد الفوز بنقاط المباراة.

وفاز طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، بقيادة مديره الفني طارق يحيى، على الزمالك (3-2) في مباراة الجولة الـ8 من الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الزمالك وطلائع الجيش حازم امام الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 7 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

منذ حوالي 4 ساعات

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

عمرو أديب يصفق على الهواء.. لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خطأ مسعد عوض يفتح ملف التفويت للأهلي والزمالك (تقرير)

أول تعليق من عاصم صلاح على ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status