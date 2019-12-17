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هاني عازر: السيسي شجعني على المجئ لمصر (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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هاني عازر
هاني عازر
أمنية فوزي
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قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إنه كان يبعد فترات طويلة عن مصر، لافتًا إلى أنه بقي خارج مصر بدون أي زيارات لها منذ عام 2000 لـ عام 2011.

وأضاف "عازر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، على هامش منتدى شباب العالم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من شجعه على النزول لمصر، وزيارتها كثيرًا، متابعًا: "مقابلتي مع الرئيس السيسي بينت لي أنه يريد أن يجلب جميع المصريين للعمل والبناء معه، كان عايزهم ييجوا يشيوا ويبنوا معاه".

وأكد خبير الأنفاق العالمي، أن مصر بها الحياة والروح، وإذا طلبت مساعدة أي مواطن من الخارج سيلبي ندائها على وجه السرعة، لافتًا إلى أنهم خارج مصر ينبهرون بالمشروعات التي تتم على أرضها.
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