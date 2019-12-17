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مونديال الأندية| السفاح البرازيلي Vs الأسد الفرنسي .. من ينتقم من الشباك في مواجهة الهلال ضد فلامنجو ؟

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
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غوميز و جابيجول
غوميز و جابيجول
علي خلاف
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يترقب عشاق الهلال السعودي مباراة الزعيم بطل القارة الصفراء ومنافسه القوي فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادروس وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا بقطر.


الهلال يقصي الترجي وفلامنجو يتأهل مباشرةً

وكان الهلال السعودي قد أقصى فريق الترجي التونسي من ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، ليتأهل الزعيم لـ مواجهة فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادروس الذي تأهل مباشرة لـ دور نصف النهائي من المونديال العالمي .


موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

ويلتقي فريق الهلال خصمه فلامنجو في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ، في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17_12_2019 بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي.


تحدي خاص بين غوميز و جابيجول

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية تحدي من نوع خاص بين مهاجم الزعيم وصاحب هدف التأهل أمام الترجي في مباراة ربع النهائي بافيتيمبي غوميز وبين المهاجم البرازيلي السفاح جابيجول مهاجم فلامنجو البرازيلي .


زئير الأسد الفرنسي أرهب الترجي والسفاح جاهز لتمزيق الشباك

الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي أقصى بهدفه في الترجي التونسي أبناء رادس من مشوارهم نحو اللقب العالمي حيث حل بديلا في مباراة ربع النهائي وأحرز هدف الزعيم الوحيد في الدقيقة 73 بعد تلاعب بمدافعي الفريق التونسي.


غوميز حصد جائزة هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفًا خلال مساهمته في تتويج الهلال بلقب البطولة على حساب أوراوا الياباني، بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-0.


وعلى الجانب الآخر تُوج السفاح البرازيلي جابيجول هدافًا لبطولة كوبا لبيرتادوريس برصيد 9 أهداف، وذلك بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية أمام ريفربليت، قاد بهما فلامينجو للفوز باللقاء بنتيجة 2-1 والتتويج بالبطولة ليصبح النجمين أمام تحدي خاص خلال مباراة نصف النهائي فمن يسجل لفريقه ويضمن تأهله لـ نهائي الحلم الكبير؟. 

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