عمرو أديب: تركيا لا تفهم إلا لغة القوة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس التركي أردوغان أدخل الاتفاق التركي الليبي إلى لجنة الدفاع بالبرلمان التركي، متوقعا الموافقة على الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، منوها بأن أردوغان أرسل طائرة ميسرة مسلحة إلى قبرص التركية صناعية تركية وهذا يحدث لأول مرة.



وأضاف أن أردوغان أرسل خبراء أتراك لمعاينة طرابلس لإنشاء قاعدة عسكرية، معقبا: "تصريحات الرئيس السيسي عن ليبيا في مكانها، وفي الجون، وبكر أردوغان هيرد على الرئيس السيسي"، منوها بأن النظام التركي يغضب بشدة لمن يرفض أفكاره.



ووجه رسالة إلى الرئيس التركي: "مصر ليست الشمال السوري، والحدود المصرية ليست نزهة، وجيش مصر قوات سوريا الديمقراطية"، مضيفا أن تركيا لا تفهم غلى لغة القوة.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على بيان حكومة السراج للرد على تصريحات الرئيس السيسي بشأن رفض تهديدات التي تمس سيادة ليبيا بمنتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن مصر مع استقرار ليبيا، ولكن أي شيء يمكن أن يمس الأمن القومي المصري خط أحمر.