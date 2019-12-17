عالم أثري يكشف مفاجأة عن الآثار المصرية

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، أن مصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة، متابعًا: "لم نكتشف سوى 30% من آثارنا، وتبقى نحو 70 %".



وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه لم يتم اكتشاف جميع أسرار الفراعنة، وأن هناك العديد من تلك الآثار التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.



وتابع: "من خلال عملي كشفنا عن حفائر عمال الفراعنة والتي تثبت للعالم كله أن من بنى الأهرامات هم الفراعنة، وأن الأهرامات لم تبنى من السخرة؛ لأنهم لو كانوا عبيد لما دفنوا بجوار الهرم"، لافتًا إلى أن الهرم مليء بالحفرات وهذا ماثبته الإنسان الآلي الذي تم إدخاله للمقابر، موضحًا أن هذه الفجوات تم تحديدها بانها طولها 40 متر، متابعًا: "وأنا شخصيًا أرى أن هرم خوفو هو الإعجاز كله من إجمالي عدد الأهرمات البالغ 124 هرم".

