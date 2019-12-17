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هاني عازر: منتديات شباب العالم تكسب المصريين ثقة كبيرة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:43 ص
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هاني عازر
هاني عازر
أمنية فوزي
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وجه المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبني مشروع منتديات الشباب، موضحًا أنه يظهر ثقته في الشباب، وحبه لشباب مصر.

وأضاف "عازر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، على هامش منتدى شباب العالم، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أن منتديات الشباب تنشر رسائل كثيرة، ويريد أن يوصلها للعالم كله، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم يشمل 7 آلاف شاب مدعو من العالم كله ومن مصر.

وأوضح أن منتديات شباب العالم تكسب الشباب المصري ثقة كبيرة، وتزيل عقدة "الأجنبي"، كما أنها تبعث برسالة حب وسلام ومودة وسعادة، مؤكدًا أن الشباب المشاركين في المنتدى سفراء لمصر في بلادهم.
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الكلمات المفتاحية

هاني عازر منتدي العالم خبير الأنفاق

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