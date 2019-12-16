ماتش الزمالك وطلائع الجيش 3/2 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ماتش الزمالك وطلائع الجيش 3/2 في الدوري





تغلب نادي طلائع الجيش على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب "الجيش" بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2019 - 2020.





ملخص وأهداف ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

وافتتح فريق طلائع الجيش التسجيل في الدقيقة 3 بداية اللقاء عن طريق سجل ناصر منسي، ليتعادل الزمالك عن طريق نجمه مصطفى محمد بهدف بالرأس في شباك الطلائع في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ثم عاد منسي ليسجل الهدف الثاني له وللطلائع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للطلائع.





وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الطلائع أحمد سمير من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم عاد الزمالك ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق كريم بامبو، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/3 للجيش.





وبهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عن النقطة 13 في المركز الرابع.





تشكيل ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري:-





وبدأ الزمالك مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد بسام.





خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح.





خط الوسط: أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك ستيفن – محمد شحاتة – كريم طارق.





خط الهجوم: ناصر منسي.





وبدأ طلائع الجيش مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.





خط الهجوم: مصطفى محمد.





شاهد.. ملخص وأهداف ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري:-



