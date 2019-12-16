Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماتش الزمالك وطلائع الجيش 3/2 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:33 م
Advertisements
الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش
Advertisements
ماتش الزمالك وطلائع الجيش 3/2 في الدوري

تغلب نادي طلائع الجيش على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب "الجيش" بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2019 - 2020.

ملخص وأهداف ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري
وافتتح فريق طلائع الجيش التسجيل في الدقيقة 3 بداية اللقاء عن طريق سجل ناصر منسي، ليتعادل الزمالك عن طريق نجمه مصطفى محمد بهدف بالرأس في شباك الطلائع في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ثم عاد منسي ليسجل الهدف الثاني له وللطلائع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للطلائع.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الطلائع أحمد سمير من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم عاد الزمالك ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق كريم بامبو، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/3 للجيش.

وبهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عن النقطة 13 في المركز الرابع.

تشكيل ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري:-

وبدأ الزمالك مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح.

خط الوسط: أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك ستيفن – محمد شحاتة – كريم طارق.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وبدأ طلائع الجيش مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

شاهد.. ملخص وأهداف ماتش الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري:-

Advertisements

أخبار تهمك

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ 42 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 4 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

10:54 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status