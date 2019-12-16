توفر أكثر من 5.5 ألف ميجاوات كهرباء.. مزرعة "بنبان" للطاقة الشمسية الحلم الذى تحول لحقيقة

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ وإنشاء 32 محطة طاقة شمسية بمنطقة بنبان بأسوان لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذى يعتبر أكبر وأضخم مشروع بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة ان مصر تستهدف ان يكون 20% من إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، وهو ما جعل مصر تسعى جاهدة لإنشاء محطة بنبان الشمسية، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم.





ومن المرتقب أن يقوم قبل انتهاء العام الحالى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإفتتاح المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ 32 محطة لشركات عالمية مختلفة مما يعد نقطة تحول كبيرة خاصة أن مصر تعمل حاليا على تتفيذ مخطط تحويلها لمركز اقليمى لتداول الطاقة مع دول الجوار وكذلك بدء الربط الكهربائى مع دول القارة الأفريقية المختلفة التى تبدأ من السودان ثم تتبعها باقى الدول الافريقية.









وقال الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من ربط 32 مشروعا للطاقة الشمسية بمدينة بنبان بأسوان بالشبكة القومية للكهرباء، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة.









وأوضح حمزه، أنه تم ربط مشروعات يصل إجمالى قدرتها إلى 1465 ميجاوات بالشبكة، وتم تشغيل نحو 1200 ميجاوات منها، وسيجرى تفعيل الباقى تباعا، مضيفا أنه تم ربط كل المحطات بالشبكة القومية على جهد 500 و220 كيلوفولت، وستقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وأشار إلى أنه تم إنشاء 4 محطات محولات ضمن مشروعات بنبان، تعمل كل منها بجهد 22/220 كيلوفولت، لاستقبال الطاقة النظيفة المولدة وتحويلها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحين أن كل وحدة منها تقوم بربط 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة الواحدة نحو 250 مليون جنيه.





وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروعات محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببنبان سترفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لأكثر من 5.5 ألف ميجاوات، تسهم فى تحقيق خطة مصر لتوليد %20 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.





وكان البنك الدولى قد أعلن عن فوز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بالمركز الأول على مستوى المشروعات التى ينفذها فى العالم، ويعد المجمع الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقام على مساحة 37 كيلومترا مربعا بمحافظة أسوان فى قرية بنبان، ويضم 32 مشروع خلايا شمسية و32 شركة.





يذكر أن 31 شركة عالمية ومحلية تأهلت فى مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة «رياح، شمسى، مائى» وتمكنت من تحقيق الإغلاق المالى للمشروعات بقدرة 1450 ميجاوات.





فيما صرح بيرني ساندرز ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وهو ما يعد ثورة تكنولوجية يحتذى بها في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها"، كما ذكرت وكالة الفضاء "ناسا"، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن مصر بصدد الانتهاء من بناء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالعالم، لافتة إلى أن مصر تحقق نقلة نوعية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.









فيما أشاد فيليب لو هورو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بمشروع محطة بنبان، مؤكداً أن المشروع مذهل، وقد قامت مصر بإصلاحات في قطاع الطاقة جذبت عدد من المستثمرين والممولين إلى البلاد لأول مرة، كما سيخلق هذا المشروع فرص عمل للعديد من المصريين، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة للناس في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن إشارة البنك الدولي إلى أن المحطة ستساهم في إمداد مصر بالطاقة النظيفة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام, مع اختيار البنك نفسه للمشروع كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزاً في العالم.