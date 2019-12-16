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لمنع التهريب.. محافظة بورسعيد تفتتح منفذ الجميل الجمركي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:25 م
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الاجتماع
الاجتماع
محمد عزام
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تتخذ محافظة بورسعيد، عدد من الإجراءات الأمنية لمكافحة عمليات التهريب الجمركي عبر المنافذ كونها منطقة حرة، وذلك بافتتاح منفذ الجميل الجمركي بالجهة الغربية للمدينة في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي أواخر الشهر الجاري.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المنفذ الجديد تم اختيار موقعة بعناية، لإحكام الرقابة ومنع التهريب بهذه المنطقة مع تأمينه بكافة أجهزة الرقابة والمتابعة لمعاونة الاجهزة المختلفة في التصدي لعمليات التهريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة القضايا الخاصة بالحركة التجارية وفعاليات حركة الاستيراد والجمارك وأعمال المتابعة الدورية لمكافحة التهريب.

حضر الاجتماع، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، محمد سعده رئيس الغرفة التجارية، ممثلي الامن والجمارك والتموين، والجهاز التنفيذي والتضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ، أنه سيبدأ مع مطلع العام القادم تفعيل إجراءات جديدة لحماية صغار المستوردين ومنع تعرضهم للمسائلة القانونية من جراء بيع الحصص الاستيرادية وتحديد المسئول عنها قانونا امام الجهات المختلفة.

ووجه المحافظ، بتنظيم حملات توعية بين التجار والمستوردين من اجل العودة للاسعار الجاذبة التي تساعد علي عودة الزوار وزيادة القوة الشرائية باسواق بورسعيد بعد النجاحات التي تحققت بالحد من عمليات التهريب بنسبة كبيرة.

هذا وتبدأ في الفترة القادمة حملات المتابعة لحركة الشاحنات خارج المنافذ الجمركية وضبط اي مهربات تم العبور بها من المنافذ بشكل مخالف.
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الكلمات المفتاحية

منفذ الجميل الجمركي محافظة بورسعيد الرقابة التهريب الجمركي الإجراءات الأمنية

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