نائب رئيس البنك الدولي يكشف أرقام صادمة عن معدلات الفقر في المنطقة العربية

قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يجب أن تكون أولويات الفترة المقبلة بالنسبة للمنطقة العربية مبنية على اعتبارات اقتصادية وإنسانية، حيث لا يجوز أن يكون هناك نحو 18 مليون في المنطقة يعانون من الفقر المدقع برغم الموارد، وفي المقابل نجد دولة مثل الصين الذين يبلغ عدد سكانهم نحو 1.4 مليار نسمة بهم نحو 58 مليون يعانون الفقر المدقع الآن لكن الحكومة الصينية وضعت برنامجًا للقضاء على هذه المؤشرات في 2020 تحت شعار "لن يبقي صيني تحت مؤشر الفقر المدقع".



وتابع: "لو تناولنا الوضع في مصر سنناقش المؤشرات المحلية والعاليمة للفقر المدقع، وفقًا للوضح المحلي الذي وضعته التعبئة العامة والاحصاء يبلغ من يعيشون تحت الفقر المدقع نحو 6 مليون مواطن، لكن في المقابل ترى المؤشرات العالمية التي تضم مكونات أخرى أن أعداد من يعانون الفقر المدقع في مصر تبلغ نسبتهم 32% من عدد السكان بإجمالي 32 مليون مواطن"، مؤكدًا أن هنك شجاعة من الجهات المصرية لأن تعلن عن أرقام الفقر.



وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية من خلال الدعم بصوره نقدي أو عيني ليست كافية لمجابهة الفقر، لكن لدينا نماذج لدول أخرى مثل سنغافورة والصين وكذلك بعض الدول الإفريقية يتوقف على الاستثمار في ثلاثة أمور وهي رأس المال البشري، تعليم وتدريب، ورعاية صحية، والاستثمار في البنية الاساسية من البنية التكنولوجية، والاستثمار الثالث هو الاستثمار في التوقي من الصدمات يدخل فيه كافة شكل الدعم الاجتماعي من خلال شبكات الأمان.

