مجلس كنائس مصر ينظم لقاء تكويني لجميع الطوائف المسيحية

نظمت لجنة الكهنه بمجلس كنائس مصر لقاء تكويني للاباء الكهنة من طوائف مختلفة لكنائس مصر، اليوم الإثنين، بكنيسة العذراء بعزبة النخل.





وناقش المجلس التكويني حوار حول الصحة النفسية للرعاة وتأثيرها على الصحة الروحية.





وخلال انعقاد المجلس قدم المحاضرات الدكتور ماهر صموئيل عن الضغوط النفسية للراعي وكيفية التعامل معها، وقدم الدكتور فيكتور سامي عن الضغوط النفسية على أسرة الراعي.



