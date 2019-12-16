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مجلس كنائس مصر ينظم لقاء تكويني لجميع الطوائف المسيحية
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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حازم رفعت
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نظمت لجنة الكهنه بمجلس كنائس مصر لقاء تكويني للاباء الكهنة من طوائف مختلفة لكنائس مصر، اليوم الإثنين، بكنيسة العذراء بعزبة النخل.
وناقش المجلس التكويني حوار حول الصحة النفسية للرعاة وتأثيرها على الصحة الروحية.
وخلال انعقاد المجلس قدم المحاضرات الدكتور ماهر صموئيل عن الضغوط النفسية للراعي وكيفية التعامل معها، وقدم الدكتور فيكتور سامي عن الضغوط النفسية على أسرة الراعي.
وفي سياق أخر، استقبل الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، صباح اليوم، رفات القديسة تريزا بكنيستها بالمحلة، وهذا بالاحتفال بالقداس الالهي شاركه الاب جرجس ارمانيوس الراعي والاب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي والاب برنابا فانوس راعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا والاب جوزيف الكرملي، والراهبات القبطيات ولفيف من شعب الرعية.
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