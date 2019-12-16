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وزير البترول يكشف انجازات القطاع خلال أخر 4 سنوات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى يونيو 2013، حيث تعرضت مصر لعدم استقرار أمني واقتصادي، حيث أن عدم الاستقرار يؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وأشار "الملا"، خلال كلمته في جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن المستثمرين في قطاع البترول بمصر خلال تلك الفترة بدأوا في تقليص العمل، وكان نتيجة هذا التباطؤ حدوث تراجع في إنتاج الغاز.

وأضاف أن السوق المحلي شهد تحديات كبيرة مثل طوابير على محطات الوقود، وانقطاعات في الكهرباء، ولم نستطع سداد فاتورة الشريك الأجنبي، معقبا: "أصبح لدينا مشاكل لا حصر لها".

ولفت إلى أن مصر استطاعت خلال الأربغ سنوات الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من بلد كانت تستورد غاز مسال بحوالي 2،5 مليار دولار في العام، بل استأنفت مصر التصدير، وكذللك وقعت مصر 99 إتفاقية مع الشركاء الأجانب، حيث تضمن تلك الاتفاقيات استثمارات بحد أدنى 15 مليار دولار، وهذا يؤكد عودة الثقة في مصر.

وتابع أن مصر بدأت تتوسع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي في المنازل، حيث يتم توصيل الغاز إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في الشهر الواحد، فقد تم توصيل الغاز الطبيعي العام الماضي إلى أكثر من مليون و250 ألف وحدة سكنية.

ونوه بأن مصر لديها خطة طموحة تقودها الحكومة لاستخدام الغاز المضغوط في وسائل المواصلات، متوقعا أنه سيتم تحويل 250 ألف سيارة خلال العامين القادمين لسيارات النقل الجماعي، منوها بأنهم مستمرين في عميات البحث والاستكشاف وهناك مشروعات أخرى بخلاف حقل ظهر.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول منتدي العالم دول المتوسط ازمة البنزين

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