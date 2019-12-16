وزير البترول: منتدى غاز شرق المتوسط بديل موثوق لتوفير الغاز للاتحاد الأوروبي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منتدى غاز شرق المتوسط يستطيع أن يكون بديلًا موثوق فيه لتوفير الغاز للاتحاد الأوروبي.



وتابع "الملا"، خلال جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، أن مصر وقعت اتفاقية العام الماضي مع أوروبا، لدعمنا في تحويلها لمركز إقليمي للطاقة، لكي تكون القاهرة من الدول والركائز التي تصدر الطاقة للاتحاد الأوربي سواء الغاز أو الكهرباء.



وأشار إلى أن مصر قامت بإعداد فريق عمل من شركات البترول الاجنبية العاملة في المتوسط، والبنك الدولي من أجل التعاون لتعظيم الاستفادة من غاز المتوسط،، ولكي يكون الغاز مصدر خير على شعوب المنطقة.

