طلائع الجيش يغزو القلعة البيضاء (3-2).. أهداف مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري (فيديو)

تمكن فريق طلائع الجيش من هزيمة الزمالك في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة أداء متراخي من قبل لاعبي الزمالك، بينما استغل فريق طلائع الجيش هذا الأمر، ليضغط على الزمالك من البداية المباراة.





نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش





وتمكن طلائع الجيش من هزيمة الزمالك على ملعب استاد الجيش بالسويس، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين للزمالك.





أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش





وافتتح فريق طلائع الجيش التهديف مبكرًا ، حيث سجل ناصر منسي الهدف الأول في الدقيقة 2 من عمر المباراة، ليتعادل الزمالك عن طريق نجمه مصطفى محمد بهدف بالرأس في شباك الطلائع في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ثم عاد منسي ليسجل الهدف الثاني له وللطلائع في الدقيقة 42.





وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الطلائع احمد سمير من تعزيز المكسب ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم عاد الزمالك ليهدف في الدقيقة 76 عن طريق كريم بامبو، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 مقابل هدفين لطلائع الجيش.





ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بعد مباراة اليوم





وظل فريق الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد هزيمته اليوم، بينما قفز طلائع الجيش بفوزه الثمين على القلعة البيضاء للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.





أهداف مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش