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الإمارات.. شرطة دبي تطيح برئيس "ملائكة الموت" الإجرامية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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شرطة دبي
شرطة دبي
الفجر السعودي
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أعلنت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أن تم القبض على أحد أخطر وأشد العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًا والمُدرجة على قوائم منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، وتصفه السلطات الهولندية بـ"المجرم الأخطر".

وقالت شرطة دبي، إن "المتهم يُدعى رضوان تاجي ويبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل كرئيساً لمنظمة (ملائكة الموت) الإجرامية، وصدرت بحقه عدة مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في فيلا سكنية في إمارة دبي"، مشيرة إلى أن "إلقاء القبض عليه تم بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول".

وذكر اللواء عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن "المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للإمارات قبل التعميم عليه من السلطات المعنية في دولته، ويقيم في منطقة سكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط اجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية".

وأشار اللواء عبدالله المري، إلى أن "المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه، والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا خصوصاً لانخراطها في مجال تجارة المخدرات".

كما لفت إلى أن "المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن".

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الكلمات المفتاحية

ملائكة الموت الإجرامية شرطة دبي دبي الامارات العربية المتحدة الإمارات

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