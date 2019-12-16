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أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:16 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الفجر
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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن بلاده يمكن أن تحشد مليون شخص حال إن فكرت مصر في شن هجوم على إثيوبيا، قائلا: إن مصر لم تتحدث على الإطلاق خلال فترة رئاسته بطريقة شائكة أو عدائية.

وأضاف السيسي، في تصريحات للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، الإثنين: "نحن لا نريد إنفاق مواردنا في الحروب وإنما على التنمية والإعمار، وإذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه".

وأشار إلى أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، وأنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر عندما احتاجت إلى تطوير مسار التفاوض بشأن أزمة سد النهضة، طلبت أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم سد النهضة السيسي أخبار مصر إثيوبيا

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