هذه نصيحة ندى بسيوني لجمهورها

حيث كتب ندى أسفل الصورة "لا يُلقي اللّه اُمنية في قلبك عبثاً، لا يجعلك تتمنى شيئاً لتظل الحسرة في قلبك، بل ليُعطيك! احلم وستتحقق الأحلام عام جديد وأمل جديد فثق بالله".



وجاءت تعليقات الجمهور متفاعلة مع تعليقها المشجع على التفاؤل مثل"كلام جميل جدا ونعم الله"، "سنة سعيدة عليك يارب"، "كلامك حلو مثلك"، كما جاءت تعليقات آخرى معجبة بإطلالتها البسيطة التي كانت عبارة عن بنطلون بلون بيج فاتح وبلوفر أسود، وشعرها الأصفر المنسدل كعادتها فكانت التعليقات كالتالي "العسل اللى بتصغر"، ممكن سر جمالك يا قمر".



وتعد ندى بسيوني من أبرز نجمات التسعينات واستمرت في التمثيل حتى وقتنا الحالي ومن أعمالها الناجحة مسلسلات "مليكة"، "اريد رجلا"، "هوانم جاردن سيتي".



شاركت الفنانة ندى بسيوني، من جمهورها على صفحتها الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها أمام شجرة كريسماس عملاقة بإطلالة شتوية بسيطة وتعليق مفهوم بالأمل يؤكد أهمية التمسك بالأمل والامنيات.