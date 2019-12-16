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النفط يسجل أعلي مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:07 م
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اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات
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سجلت أسعار النفط أعلي مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين، بجانب ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنحو 6.2 بالمائة.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 60.21 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبرالماضي.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 65.37 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت العقود الاجلة اسعار النفط

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