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5 أشياء تتسبب في انتفاخ البطن وكيفية منعها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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هناك 5 أشياء تتسبب في انتفاخ البطن، وهناك طرق لمعالجتها.

1) الإفراط في تناول الطعام
عندما نأكل أكثر مما نتناول عادةً، فإن بطوننا تمتد إلى الخارج لاستيعاب حجم الطعام، كما تقول جينا سام، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي في مدينة نيويورك، لصحة هيلث.

وأوضح الدكتورة سام لحسن الحظ، إذا كان تناول الكثير من الطعام لمرة واحدة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لأن معدتك ستعود إلى طبيعتها.

وقد لا يكون منع الإفراط في تناول الطعام بهذه البساطة كما يبدو، يقترح الدكتور سام تناول وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على جوعك تحت السيطرة قبل العشاء وشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

2) الأطعمة المنتجة للغاز
و تقع بعض الخضروات المفضلة لدينا، مثل اللفت والبروكلي والملفوف في فئة الخضروات الصليبية.

وهذا يعني أنها تحتوي على سكر يسمى " رافينوز"، والذي يجلس في أمعائك حتى تخمره البكتيريا، هذا سينتج الغاز مما يجعلك منتفخًا، كما قالت سينثيا ساس، محررة التغذية الصحية المساهمة، يمكن أن تتسبب البقوليات والتفاح وأي شيء شديد الملوحة في تضخم معدتك.

ولكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى قطع هذه الأشياء تمامًا عن نظامك الغذائي بشكل دائم، وقال ساس: "تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغنية بالمواد الغذائية بشكل مستمر يؤدي إلى وجود نظام هضمي أقوى وأكثر صحة عرضة للتضخم".

وفي الأساس، كلما أكلت الكثير من الخضروات الغنية بالرافينوز، قلّ ما ستضايقك. بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق لجعل هذه الأطعمة أسهل في الهضم، مثل تبخير الخضار لتليين الألياف.

3) ابتلاع الهواء
وقال الدكتور سام، عندما تقوم بمضغ وابتلاع وجبتك، فإنك أيضًا تبتلع الهواء، يمكن للأمعاء أن تتعامل مع كمية معينة من الهواء، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك وتناولت الغداء في أقل من ثلاث دقائق، فمن المحتمل أن تبتلع المزيد من الهواء أكثر من المعتاد، مما تسبب في تضخم بطنك.

ولمنع نفسك من تناول الكثير من الهواء، يقترح الدكتور سام تناول الطعام ببطء وتجنب المشروبات الغازية، عندما تشعر بالانتفاخ من الهواء المحاصر، سوف تطرده عن طريق التجشؤ أو تمرير الغاز أو الذهاب إلى الحمام، والإلتجاء للعلاجات الطبيعية للجسم.

4) مرض الاضطرابات الهضمية
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، الخالي من الغلوتين ليس اتجاهًا، فهو حقيقة من حقائق الحياة، الاضطرابات الهضمية ليست حساسية.

وقال الدكتور نوسباوم، إنه مرض مناعي ذاتي ناجم عن تناول الغلوتين، هذا يعني أنه عندما تتناول الغلوتين، فإن جسمك يهاجم نفسه فعليًا، مما يسبب تلفًا للأمعاء الدقيقة.

كما يمكن أن تظهر الاضطرابات الهضمية بعدد من الطرق، لكن بعض الأعراض العديدة تشمل الانتفاخ والألم البطني، والتقيؤ، وفقدان الوزن، والتعب، وآلام المفاصل، والتقرحات داخل الفم، إذا كنت تستهلك الطعام مع الغلوتين، فيمكن أن يأتي هذا النفخ بعد فترة وجيزة، قد يكون من الصعب اكتشاف الاضطرابات الهضمية لأن هذه الأعراض شائعة في العديد من الحالات الأخرى أيضًا، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض المناعة الذاتية هو فحص طبيبك.

5) الحساسية الغذائية
لماذا يحب الناس أشياء مثل الفول السوداني والمحار وغيرها يمكن إدخالهم إلى المستشفى من أكلها؟

وقال ساس في وقت سابق، إن في حالة الحساسية الغذائية، فإن جهاز المناعة في الجسم، الذي يحارب عادة الالتهابات، يرى أن الطعام غازي، وهذا يؤدي إلى استجابة مناعية تُطلق فيها مواد كيميائية مثل الهستامين، مما يؤدي إلى أعراض مثل مشاكل التنفس، ضيق الحلق والتورم، بحة في الصوت، والسعال.

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الكلمات المفتاحية

انتفاخ البطن المعدة الطعام الالياف

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