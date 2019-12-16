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تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:45 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تحقيق البورصة الأمريكية ارقام قياسية مرتفعة وارتفاع عوائد السندات وانتهاء المرحلة الأولي من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.05 بالمائة ليسجل 1480.50 دولاراً للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب ليسجل 1475.82 دولار للأوقية.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.033.
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العقود الاجلة التسليم الفوري اسعار الذهب عالميا اليوم اسعار الذهب

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