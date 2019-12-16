كامل أبو علي: المبادرات البنك المركزي تستهدف تطوير الفنادق

قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن مجموعة المبادرات التى أطلقها البنك المركزي تدعم أداء القطاع السياحي، وترفع من نسبة مساهمتة في الناتج المحلى الأجمالي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي لمصر.





وأضاف "ابو علي" في تصريحات لـ" الفجر"، أن المبادرات التى أعلن عنها البنك المركزي تستهدف تطوير الفنادق لأنها تعد الجاذب الأول للسائح لزيارة البلاد.

وتابع: "تحسين الخدمات الفندقية مع الحفاظ على الاستقرار الأمني بالتأكيد سيجذب المزيد من السياح لزيارة البلاد وبالتالي تحسن إيرادات البلاد من العملة الصعبة".





وكان البنك المركزي، أعلن عن عدد من المبادرات السياحية التى تدعم القطاع منها رفع الدعم المالي المخصص لمبادرة تطوير الفنادق من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وإسقاط الديون المهمشة على المتعثرين في القطاع السياحي قبل عام 2011، ومد مبادرة السياحة الحالية لعام جديد لتنتهي 31 ديسمبر 2019.