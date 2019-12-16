Advertisements
Advertisements
Advertisements

كامل أبو علي: المبادرات البنك المركزي تستهدف تطوير الفنادق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:48 م
Advertisements
كامل أبو علي
كامل أبو علي
محمد عصام
Advertisements

قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن مجموعة المبادرات التى أطلقها البنك المركزي تدعم  أداء القطاع السياحي، وترفع من نسبة مساهمتة في الناتج المحلى الأجمالي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي لمصر.


وأضاف "ابو علي" في تصريحات لـ" الفجر"، أن المبادرات التى أعلن عنها البنك المركزي تستهدف تطوير الفنادق لأنها تعد الجاذب الأول للسائح لزيارة البلاد.

وتابع: "تحسين الخدمات الفندقية مع الحفاظ على الاستقرار الأمني بالتأكيد سيجذب المزيد من السياح لزيارة البلاد وبالتالي تحسن إيرادات البلاد من العملة الصعبة".


وكان البنك المركزي، أعلن عن عدد من المبادرات السياحية التى تدعم القطاع منها رفع الدعم المالي المخصص لمبادرة تطوير الفنادق من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وإسقاط الديون المهمشة على المتعثرين في القطاع السياحي قبل عام 2011، ومد مبادرة السياحة الحالية لعام جديد لتنتهي 31 ديسمبر 2019.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

متعثري السياحة مبادرة البنك المركزي جمعية مستثمري البحر الأحمر تطوير الفنادق

أخبار تهمك

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ حوالي 3 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 3 ساعات

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 9 ساعات

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين و 52 دقيقة

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ ساعة و نصف

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

برلماني: قرار تأجيل أقساط القروض موقف تاريخي ووطني

الهيئة العامة السياحية والتراث الوطني تمول 33 مشروعاٌ

"مسافرون" تناشد لضم قطاع السياحة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة

محافظ البنك المركزى يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة

مستند.. البنك المركزي يمدد مبادرة المتعثرين حتي 30 يونيو المقبل

رئيس غرفة شركات السياحة: مبادرة البنك المركزي ترفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

08:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

07:05 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status