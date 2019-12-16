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صحفي ليبي: تصريحات السيسي فضحت حكومة السراج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:31 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، أنه تم صياغة بيان حكومة السراج بإشراف تركي، لافتًا إلى أن تركيا تريد جعل ليبيا محمية تركية، موضحًا أن دور مصر والسعودية والإمارات يأتي ضمن منظومة العمل العربي المشترك.

وأشار "معتوق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس فضحتهم؛ لأنه وضع يده على الجرح، مؤكدًا أنهم اعتادوا على تزوير الحقائق وقلبها.

وشدد على أن الدور المصري مهم، وأن مصر كقيادة عسكرية وسياسية وكشعب لم ينفكوا عن ليبيا منذ أزمتها، كما أن مصر فتحت ذراعيها واستقبلت آلاف الليبين، وتعاونت مع الشعب الليبي.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا حكومة السراج السيسي أخبار مصر

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