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آسر ياسين يُعلن مشاركته في رمضان 2020 بمسلسل "النصابين"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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آسر ياسين
آسر ياسين
هبة أحمد
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أعلن الفنان آسر ياسين، عن مشاركته في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020 بمسلسل "النصابين"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "آسر"، صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، وعلق على الصورة قائلاً: "استنوني أنا ونيللي كريم في رمضان 2020 إن شاء الله".

أبطال المسلسل

مسلسل "النصابين" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إنتاج جمال العدل، إخراج كاملة أبو زكري، سيناريو أحمد وائل، عمرو الدالي.

مشاركة آسر في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

وفي سياق آخر، يشارك آسر حاليًا في مسلسل جديد يحمل اسم "في كل أسبوع يوم جمعة"، وهو مقتبس من رواية تحمل نفسم الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، والمسلسل تدور أحداثه في عشر حلقات، ومن المُقرر عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية.


والمسلسل بطولة سوسن بدر، نور محمود، عارفة عبدالرسول، مي الغيطي، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبدالناصر، إخراج محمد شاكر خضير.


مشاركة آسر في فيلم "صاحب المقام"

والجدير بالذكر أنَّ آسر ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد"صاحب المقام"، والفيلم بطولة يسرا،ريهام عبد الغفور،بيومي فؤاد، آسر ياسين، أمينه خليل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
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